Tanque cheio aumenta o consumo da gasolina, diz especialista; aumento também ocorre na reserva

Com o aumento constante no valor da gasolina, motoristas tentam economizar das mais diversas maneiras possíveis. A Petrobras anunciou no último dia 17, sexta-feira, um novo aumento nos combustíveis e com isso muitos motoristas optaram por encher o tanque para evitar pagar o novo valor, mas essa opção pode ser desvantajosa. As informações são do Portal UOL.

Everton Lopes, mentor em tecnologia e inovação da SAE Brasil explicou que o motivo está no aumento de peso do carro, que aumenta o consumo. “A cada 100 kg, o consumo aumenta em 6%”, informa Everton. O valor parece pequeno, mas o desperdício a longo prazo pode levar a um grande prejuízo.

O recomendado é que o motorista encha o tanque apenas em casos de necessidade, como em viagens longas. “"Encher o tanque até o bocal danifica o cânister, que é filtro com carvão ativado responsável por reter os gases provenientes da evaporação do combustível”, conta o mentor em tecnologia e inovação. A evaporação que sai do tanque é altamente tóxica e poluente, por isso a importância do equipamento em bom funcionamento.

TANQUE NA RESERVA TAMBÉM AUMENTA CONSUMO

O especialista também afirma que o tanque na reserva também é prejudicial, seja pela possibilidade de causar problemas mecânicos, a aplicação de multas ou pelo aumento do consumo. "O tanque quase vazio significa mais espaço para vaporização do combustível. A taxa de perda por evaporação, portanto, sobe", explicou o engenheiro.

Ambos os prejuízos vão ser sentidos a médio e a longo prazo, seja pelo tanque cheio ou na reserva, por isso, o recomendado é colocar o combustível até o gatilho ser desarmado: considerado um nível adequado e seguro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)