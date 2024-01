Suspeito de furtar colégio morre em ação policial no sudeste do Pará

Wique Quevele da Cruz, de 19 anos, foi morto em uma ação policial, na segunda-feira (8), em Itupiranga, no sudeste do Pará. Ele e um outro jovem, identificado como Wilson, teriam invadido uma escola da cidade e furtado objetos. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo o registro policial, a 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (24ª CIPM) chegou a ser informada sobre o crime em um colégio da região. Uma equipe se reuniu para localizar os dois suspeitos, que teriam levado objetos, incluindo as chaves da escola.

Moradores relataram à PM que Wilson, vestia uma camisa branca e estaria possivelmente armado. Por volta das 14h, os agentes receberam novas informações de que o suspeito teria ido para a casa de Wique, que fica no bairro Mutirão. No local, a polícia avistou um rapaz fugindo para o fundo de um terreno, que era Wique.

Segundo as autoridades, ele atirou contra os policiais. A PM revidou e baleou o suspeito. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Wique, os militares encontraram uma pistola com munições e um celular. O suspeito morto tinha passagens pela polícia por tentativa de furto portando uma arma de fogo falsa. Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito do crime morreu após troca de tiros. Equipes da delegacia de Itupiranga trabalham para localizar o segundo suspeito.