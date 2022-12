Homem é flagrado roubando escola vestindo somente uma calcinha; vídeo

Um homem foi flagrado roubando uma escola particular do Lago Norte, em Brasília (DF). A parte inusitada do crime é que o ladrão estava usando só uma calcinha. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do estabecimento. O homem foi preso na terça-feira (13). As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, essa não foi a primeira vez que o homem entrou na unidade escolar. Há registro de pelo menos duas invasões protagonizadas pelo suspeito. A primeira no sábado à noite (10), após o roubo de torneiras do banheiro masculino, e outra na segunda-feira (12), levando uma escada.

Assista ao vídeo:

Ainda de acordo com a Polícia Civil, homem tem 40 anos, conseguiu acesso na escola após pular o muro. Não há informaçõessobre o motivo de ter tirado as roupas.