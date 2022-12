Garrafão do Norte: suspeito de integrar bando em assalto morre em confronto com a PM em Salinópolis

Um homem identificado como Enoque dos Santos morreu em confronto com a Polícia Militar (PM), por volta das 5h, desta quarta-feira (14) em Salinópolis, região nordeste do Pará. O suspeito era apontado de participar do assalto a banco em Garrafão do Norte, cidade que fica a cerca de 174 quilômetros de onde ele morreu. A ação criminosa em unidades bancária ocorreu no dia 30 de novembro e a polícia suspeita que até 17 pessoas estejam envolvidas.

De acordo com o relato da ocorrência da PM, as guarnições receberam diversas denúncias anônimas de que possíveis integrantes do bando que explodiu uma agência da da Caixa Econômica e a outra do Banpará, em Garrafão do Norte.

Em posse das informações, os militares se locomoveram até as proximidades do aeroporto, local onde suspeitos estariam. Assim que a PM chegou no endereço, dois indivíduos fugiram por uma área de mata.

No entanto, Enoque sacou uma arma de fogo e disparou contra a guarnição. Os policiais revidaram o ataque e conseguiram atingi-lo. O suspeito foi baleado. A polícia o socorreu e encaminhou ele ao Hospital Regional de Salinópolis. Ele morreu assim que na unidade de saúde.

A redação integrada de O Liberal solicitou a confirmação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) sobre a participação de Enoque ao assalto a bancos de Garrafão do Norte, além dos outros dois homens que fugiram da abordagem policial em Salinópolis. A reportagem aguarda retorno.

Sobre o assalto

Oito indivíduos envolvidos no roubo a duas agências bancárias de Garrafão do Norte. Quatro morreram em confronto com as forças de segurança e o restante foi preso. No dia 4 de dezembro, os suspeitos detidos foram transferidos para Belém.

A força-tarefa, criada para investigar o caso e que conta com a participação de mais de 130 agentes de segurança, apreendeu 16 armas, sendo 14 armas longas e duas armas curtas. Apreendeu mais de 50kg de explosivos e cerca de R$ 40 mil em espécie. Também confiscaram munições, coletes balísticos, rádios comunicadores.

Uma caminhonete utilizada pelos bandidos foi encontrada em Nova Esperança do Piriá, município vizinho, e passa por perícia. Mais dois veículos usados no roubo foram abandonados e queimados em uma ponte localizada entre Tomé-Açu e Garrafão do Norte.