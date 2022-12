Quadrilha envolvida em onda de roubos é presa pela polícia em Marabá

Uma quadrilha foi presa pela polícia na noite de segunda-feira (12) suspeitos de praticarem uma onda de roubos nos bairros Laranjeiras e Novo Horizonte, no município de Marabá, sudeste do Pará. Os cinco suspeitos foram identificados como: Walison Duarte Sousa, Alessandro Brasil de Oliveira, Willian Cristhopher Sousa Barros, Samara Costa de Aviz e Dhully Ketully Ferreira Santos. Com eles, os policiais localizaram vários celulares, drogas e uma arma de fogo. Os envolvidos supostamente atuavam numa motocicleta durante os roubos. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Guarnições do Batalhão de Missões Especiais (BME) em ação conjunta com o 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM), faziam buscas pelos suspeitos, no núcleo Cidade Nova, por volta de 23h. O celular de uma das vítimas indicou a localização e levou os militares até o endereço que dava em um imóvel, localizado na avenida Itacaiunas.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a PM achou uma moto com as mesmas características repassadas pelas vítimas. Testemunhas afirmaram que viram os suspeitos entrando na residência.

Os agentes de segurança bateram na porta do imóvel e foram recebidos por Dhully. Ela permitiu a entrada dos policiais. Samara, Walison, Alessandro e Willian estavam dentro da quitinete com um revólver calibre 38, duas munições de arma de fogo, quatro celulares, quatro relógios, um colete balístico, um cordão de ouro, três porções de crack, 66 petecas da mesma substância, três pedaços de maconha, uma porção média de cocaína e uma balança de precisão.

Élcio de Deus, diretor da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, contou que três dos integrantes estavam foragidos da Justiça dos cinco que foram pegos. Walison é acusado de homicídio qualificado, ocorrido em maio deste ano. Alessandro é denunciado pelo crime de receptação em 2021 e Willian por roubo majorado em 2019 e em 2022. Samara, não estava na condição de foragida, ela havia sido presa há quatro anos por tráfico de drogas. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça para os devidos procedimentos.