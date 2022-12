“Cara de Cavalo” é preso, de novo, por tentar roubar celular no Marajó

A Polícia Militar prendeu Welison Calandrini Araújo, também conhecido como “Cara de Cavalo” ou “Narigudo”. Ele é acusado de tentar roubar o telefone de uma mulher em Cachoeira do Arari, no Marajó.

"Cara de Cavalo" é reincidente e já foi preso, em agosto deste ano, também por roubo de celular. As informações são do portal Notícia Marajó.

O comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, explicou que “Cara de Cavalo” tentou roubar o telefone de uma mulher que caminhada sozinha e que atendia uma ligação da filha. No entanto, a vítima segurou o aparelho firme e gritou por socorro, fazendo o suspeito fugir.

Na segunda-feira (12), os militares do 74º Pelotão Destacado de Polícia Militar receberam denúncia dando conta de que “Cara de Cavalo” estaria escondido em uma casa no bairro Chácara. Eles fizeram o cerco e, nesse endereço, prenderam o suspeito, encaminhando-o para a delegacia de Polícia Civil, para a realização das devidas providências.