Três motocicletas com registro de furto e roubo são recuperadas no Marajó

Três motocicletas com registro de roubo foram recuperadas por agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) no município de Soure, região do Marajó. Os agentes faziam diligências de rotina pelas ruas da cidade quando flagraram os veículos transitando de forma irregular.

As abordagens foram feitas na última quarta (10) e nesta quinta-feira (11), em conjunto com a Policia Civil, Policia Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As motos apresentavam sinais de adulteração.

Na quarta-feira, os agentes apreenderam uma motocicleta modelo Bros, de placa JVF-9888, por suspeita de alteração de chassi e com registro de delito de furto e roubo comprovado pela identificação veicular. No mesmo dia, outra moto do mesmo modelo foi apreendida com o chassi adulterado.

Durante a fiscalização desta quinta-feira, os agentes recuperaram uma motocicleta sem placa e com a numeração do chassi raspada. O condutor fugiu no momento da abordagem, deixando o veículo para trás. Os três veículos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil do município e recolhidos ao parque de retenção.