Motociclista morre ao colidir contra ônibus na pista expressa do BRT, em Belém

Um motociclista identificado como Carlos Eduardo Santos morreu, na noite desta segunda-feira (8), ao colidir com um ônibus articulado na pista expressa do BRT da avenida Augusto Montenegro, no bairro do Mangueirão, em Belém. A vítima de 44 anos era motociclista por aplicativo e estaria trabalhando no momento do acidente, registrado por volta das 21h30.

Pessoas que se apresentaram à Polícia Militar como testemunhas do acidente relataram que a vítima teria avançado o sinal vermelho, quando foi atingida pelo coletivo que fazia a curva para sair do Terminal do Mangueirão. Não há detalhes sobre a velocidade em que o homem dirigia a motocicleta modelo Bros, de cor preta.

Ainda conforme as pessoas ouvidas, o motociclista colidiu com a traseira do ônibus. O veículo em que ele estava ficou caído e o condutor ainda teria sido arrastado alguns metros à frente, morrendo na hora.

Com a notícia do acidente circulando em grupos de trocas de mensagens, familiares e vizinhos de Carlos Eduardo estiveram no local. Contaram que o motociclista teria saído de casa, informando que iria à missa e, posteriormente, começaria a trabalhar. Pelo intervalo de tempo entre o momento em que o homem saiu de casa e o acidente, familiares e vizinhos acreditam que ele já estaria “rodando” quando tudo ocorreu.

Por conta do acidente, o trânsito na avenida Augusto Montenegro ficou um pouco lento e precisou ser orientado por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

A Polícia Militar foi acionada e garantiu a segurança do local do acidente, até a chegada da Polícia Científica, responsável pela análise e remoção do cadáver. “Nós estamos naquela fase de observar os vestígios e fazer uma dinâmica do acidente, mas nem sempre o histórico é a realidade. Serve só como orientação para a gente. Mas agora nós estamos constatando os danos nos veículos. A partir dos fragmentos e de outras coisas que estamos observando, fazer a dinâmica do acidente”, explicou o perito Jorge Lopes, da Polícia Científica.