No Ceará, carro capota várias vezes e motorista sai com ferimentos leves

Um motorista perdeu o controle de um carro e capotou cinco vezes em um acidente ocorrido na rodovia CE - 187, em Guaraciaba do Norte, no Ceará, na manhã do último domingo (10). Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma residência que mostra o momento em que o condutor perde a direção e capota várias vezes. O veículo ficou destruído. O motorista foi encaminhado para uma unidade hospitalar com ferimentos leves.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi ao local e apura a causa do acidente.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com