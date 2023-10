Cavalo foge de sítio e colide contra carro no Ceará

Um cavalo invadiu a Rua Mozart Pinto, no Centro de Canindé, no interior do Ceará, e se chocou contra um carro que trafegava pela via. O caso aconteceu na última quinta-feira (26) e foi flagrado por uma câmera de segurança.

O veículo ficou parcialmente destruído com o impacto, no entanto, o motorista não se feriu; o animal sofreu ferimentos nas patas.

A dona do cavalo acredita que ele tenha se soltado das amarras em um sítio da região. Um motociclista pilotava atrás do carro, mas conseguiu se desviar do animal.

A gravação mostra que o motorista do veículo freia quando percebe o animal se aproximando, mas o cavalo acaba saltando por cima do veículo. A parte frontal do carro ficou bastante danificada.