Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

A pequena Maria Heloísa, de dois anos, chamou a atenção nas redes sociais ao vibrar cantando, ao seu jeito, o remix de “Ao Pôr do Sol”, canção original de Ted Max, produzido pelo DJ Gigio Boy, da aparelhagem Rubi. O vídeo foi compartilhado pelo DJ na última semana e ganhou repercussão por mostrar a menina interagindo com a música de forma animada.

O Grupo Liberal conversou com a mãe da garotinha, Carina Silva Monteiro, de 26 anos, que contou que Maria Heloísa já demonstra interesse pelo ritmo paraense desde muito cedo. “É algo que não pode faltar no dia dela, ela pede para colocarmos, em especial o DJ Gigio Boy”, contou.

Carina explicou que a filha cresceu ouvindo o DVD do DJ, desde os primeiros meses de vida, e que a influência da música do pai contribuiu para o entusiasmo da criança. “Hoje em dia ela pede para a gente colocar na televisão, dança e canta. Quando ela escuta a gente coloca a música, ela já vai, dança, e repete várias partes da letra”, afirmou aos risos.

A mãe também destacou que Maria Heloísa consegue cantar músicas que não são infantis com facilidade. “Mesmo com pouca idade ela já fala muito bem, mas a gente se impressiona com ela cantando as músicas de uma forma que a gente entende tão bem, principalmente por não ser uma música infantil”, disse Carina.