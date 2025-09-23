Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

Amanda Martins
fonte

O vídeo foi compartilhado pelo DJ Gigio Boy e repercutiu nas redes sociais (Reprodução/ Instagram)

A pequena Maria Heloísa, de dois anos, chamou a atenção nas redes sociais ao vibrar cantando, ao seu jeito, o remix de “Ao Pôr do Sol”, canção original de Ted Max, produzido pelo DJ Gigio Boy, da aparelhagem Rubi. O vídeo foi compartilhado pelo DJ na última semana e ganhou repercussão por mostrar a menina interagindo com a música de forma animada.

VEJA MAIS

image Mãe paraense viraliza nas redes sociais ao ensinar bebê recém-nascido a falar 'égua'
No vídeo, a criança de 3 meses fica repetindo a expressão paraense diversas vezes

image Bebê de 6 meses viraliza nas redes sociais ao comemorar 'mesversário' vestida de Joelma; vídeo
A bebê aparece no vídeo com peruca, bota e roupas coloridas, interpretando a cantora paraense

O Grupo Liberal conversou com a mãe da garotinha, Carina Silva Monteiro, de 26 anos, que contou que Maria Heloísa já demonstra interesse pelo ritmo paraense desde muito cedo. “É algo que não pode faltar no dia dela, ela pede para colocarmos, em especial o DJ Gigio Boy”, contou. 

Carina explicou que a filha cresceu ouvindo o DVD do DJ, desde os primeiros meses de vida, e que a influência da música do pai contribuiu para o entusiasmo da criança. “Hoje em dia ela pede para a gente colocar na televisão, dança e canta. Quando ela escuta a gente coloca a música, ela já vai, dança, e repete várias partes da letra”, afirmou aos risos.

A mãe também destacou que Maria Heloísa consegue cantar músicas que não são infantis com facilidade. “Mesmo com pouca idade ela já fala muito bem, mas a gente se impressiona com ela cantando as músicas de uma forma que a gente entende tão bem, principalmente por não ser uma música infantil”, disse Carina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

viralizou na internet

cultura

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

dj gigio boy
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

POLÊMICA

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

22.09.25 20h05

VITÓRIA

Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

22.09.25 18h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

DESPEDIDA

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero

23.09.25 11h38

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda