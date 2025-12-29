Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre idosa que viralizou com restauração de 'Ecce Homo de Borja'; relembre

Artista amadora, Giménez se voluntariou a restaurar - sem pagamento ou autorização - o afresco de García Martínez em 2012, feito no século 20

Estadão Conteúdo
fonte

Cecilia Giménez Zueco viralizou com restauração de pintura (Instagram @eccehomodeborja)

Cecilia Giménez, mulher espanhola que, em 2012, se tornou sensação na internet após trabalhar na restauração do afresco Ecce Homo de Borja, de Elías García Martínez, morreu aos 94 anos. Ela residia em uma casa de repouso ao lado do filho em Borja, na região espanhola de Zaragoza, e teve a morte confirmada por Eduardo Arilla, prefeito da cidade, e pelo Santuário da Misericórdia de Borja, onde sua restauração segue em exibição.

Artista amadora, Giménez se voluntariou a restaurar - sem pagamento ou autorização - o afresco de García Martínez em 2012, feito no século 20. O trabalho, que trazia um retrato de Jesus Cristo, no entanto, ficou com um visual que lembrava um macaco. Percebendo seu erro, ela alertou a autoridade cultural da região, o que levou o deslize a virar notícia mundial.

Após um primeiro artigo sobre o "novo" Ecce Homo publicado pelo Heraldo de Aragón, a restauração ganhou manchetes em veículos como a BBC, The Telegraph e Le Monde. Saiu também no Estadão. O quadro viralizou, com internautas reagindo à pintura nas redes e rebatizando-a de Ecce Mono ("eis o macaco", em latim). A popularidade na web fez com que o quadro restaurado se tornasse grande atração turística em Borja.

"Falar de Cecília é falar de mãe dedicada, de luta, de força, mas acima de tudo é falar de generosidade, qualidades que lhe serviram para conquistar o carinho de todos", escreveu o Santuário da Misericórdia de Borja em postagem no Instagram.

O templo hoje usa a popularidade da restauração de Ecce Homo como principal atrativo turístico, revertendo a arrecadação de ingressos em doações para um hospital local.

Apesar do sucesso da obra, que foi inclusive tema de documentários e peças teatrais, Giménez não recebeu bem a fama repentina e passou por um período depressivo.

Giménez deixa um filho, José Antônio, que tem uma lesão cerebral e vive no mesmo lar de repouso em que a mãe morreu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IDOSA/ECCE HOMO DE BORJA/RESTAURAÇÃO/MORTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda