De Mamonas a Marília: relembre os artistas que morreram tragicamente e chocaram o Brasil

Após a morte de Marília Mendonça, na tarde desta sexta-feira (5), vários fãs também relembraram alguns artistas que morreram em acidentes trágicos que chocaram o país. A agenda lotada e as várias viagens em poucos dias são a realidade de vários famosos e, infelizmente, acidentes desse tipo acabam sendo recorrentes na vida de alguns deles.

Veja abaixo alguns artistas que morreram em acidentes:

Gabriel Diniz

O cantor Gabriel Diniz morreu em 27 de maio de 2019, aos 28 anos, em uma queda de avião no sul de Sergipe. O cantor viajava para comemorar o aniversário da namorada, em Alagoas.

Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Cristiano Araújo, de 29 anos, e a namorada dele, Allana Moraes, de 19 anos, morreram em um acidente de carro no dia 24 de junho de 2015. A tragédia aconteceu na saída de um show do artista em Itumbiara, em Goiás.

Eliza clívia

A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró morreu em um acidente de trânsito, em 2017, na cidade de Aracajú. Ex-colega de banda de Gabriel Diniz, a artista viajava para divulgar sua carreira solo, que tinha começado há quatro meses.

Mamonas Assassinas

Os integrantes da banda, dois tripulantes, um segurança e um assistente de palco morreram após a queda do avião, em março de 1996. Por volta das 23h15, uma neblina que atrapalhava a visão fez o jatinho colidir.

Claudinho, da dupla com Buchecha

O cantor morreu aos 26 anos em um acidente de carro, no Rio de Janeiro. No momento da tragédia, a chuva intensa que caía no local foi apontada como um dos fatores que contribuíram para fazer o carro do artista derrapar.

Marília mendonça

A cantora morreu após o avião cair em uma área onde ficava uma cachoeira, no município de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além dela, outras quatro pessoas também perderam a vida na tragédia.

