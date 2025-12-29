Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (29/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (29/12), às 15h25, o filme "A Filha da Noiva", dirigido por Annette Haywood-Carter e interpretado por Marcia Gay Harden, Halston Sage, Andrew Richardson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “A Filha da Noiva"?

No filme A Filha da Noiva, Kate não reage positivamente a surpreendente notícia do casamento da sua melhor amiga da vida, sua própria mãe. Com uma ótima relação, Kate e Diane, além de mãe e filha, possuem uma forte conexão, no entanto essa ligação precisa enfrentar momentos difíceis quando Kate inicia uma série de ações para tentar boicotar o relacionamento e acabar com o casamento de Diane com um misterioso e elegante homem.

Veja o trailer do filme "A Filha da Noiva"

Informações do filme “A Filha da Noiva"

Título original: The Daughter of the Bride

Classificação: 12 anos

Duração: 1h42min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: Comédia, família

Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)