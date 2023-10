Bebê de 6 meses viraliza nas redes sociais ao comemorar 'mesversário' vestida de Joelma; vídeo

Uma bebê de 6 meses viralizou nas redes sociais ao comemorar seu "mesversário" vestida de Joelma. A pequena Maya Fragola, de Anápolis, Goiás, ganhou uma festa surpresa com tema da cantora paraense.

A mãe de Maya, Rayssa Fragola, é fã de carteirinha de Joelma e fantasiou a filha com peruca, roupas coloridas e até botas gigantes, que são características da cantora. A decoração imitava um palco e o bolo era com o tema da Banda Calypso.

A festa aconteceu no dia 11 de outubro e foi um sucesso. Ao som da música "Voando pro Pará", o vídeo da festa já ultrapassou 2,5 milhões de visualizações no TikTok.

A própria Joelma se encantou com a festa e repostou o vídeo no Instagram com um recado para a mãe de Maya. "Obrigada por esse carinho. Que a Maya cresça com muita saúde e alegria sempre. Papai do céu abençoe!", escreveu a cantora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)