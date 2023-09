Bebê brasileiro viraliza no Tiktok por ter nascido com 'barba'; vídeo

Um bebê brasileiro chamado João Miguel, ganhou vários seguidores no TikTok por ter nascido com "barba". Esta é uma condição rara identificada como hipertricose universal, que resulta em um excesso de pelos, especialmente no rosto. Protagonista de vários vídeos, o garoto chegou a 3 milhões de visualizações.

João nasceu em novembro de 2022. O pai Jonas Braga, de 27 anos, explica que a condição e questão é genética, hereditária. "Eu nasci assim, minha mãe também, meu avô. Não acontece com todos nós, mas estamos acostumados", disse Jonas.

Apesar da aparência incomum, Jonas assegura que João Miguel passou por todos os exames médicos e tem uma saúde perfeita. Ele ressaltou que, ao longo do tempo, os pelos diminuirão, mas continuarão sendo mais abundantes do que o normal. O pai do bebê admitiu que inicialmente tinha receio de compartilhar conteúdo sobre o filho temendo possíveis reações negativas, mas, percebeu que os comentários eram predominantemente positivos.

"Havia receio. Hoje encaro essa divulgação pelo lado positivo. Há pessoas más que fazem comentários cruéis, mas são a minoria. A maioria elogia ele, fala de sua beleza. Meu filho mudou minha vida, eu o amo muito", declarou. Veja!