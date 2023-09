Bebê de seis meses morre após colisão entre duas motos em Parauapebas

Uma bebê de seis meses morreu em um sinistro de trânsito, registrado na noite deste sábado (23), no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará. A tia da vítima, Dalila da Silva Lopes, e a mãe dela, estavam no veículo que a bebê também seguia quando colidiu contra outra motocicleta. A causa do impacto entre os dois automóveis ainda não foi esclarecida. Pelo menos três pessoas foram socorridas com ferimentos graves. As informações são do Pebinha de Açúcar.

O caso ocorreu na avenida Parauapebas. Wylk Tavares Sousa conduzia a segunda moto, a qual recebeu o baque, e Albino Santana Tavares dos Santos estava na garupa. Com a forte colisão, a bebê morreu no local do acidente, como foi confirmado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os demais feridos no acidente foram encaminhados para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). O estado de saúde deles não foi revelado.

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT) esteve no local realizando o controle do tráfego de veículos e policiais militares e civis também estiveram realizando os procedimentos cabíveis. Segundo o Pebinha de Açúcar, a via onde o sinistro ocorreu passava por manutenção e, por isso, os condutores utilizam a mesma mão para trafegar nos dois sentidos. Os veículos foram recolhidos para o pátio do DMTT.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.