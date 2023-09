Bebê de 1 ano morre após overdose de fentanil em creche

Nicholas Dominici, bebê de apenas um ano, morreu nesta última sexta-feira (15) após ter uma overdose por fentanil em Nova York (EUA). A Polícia acredita que a criança tenha entrado em contato com a droga por meio do tapete usado para cochilo do centro de crianças onde ele passava o dia.

Além dele, outras três crianças entre 8 meses e 2 anos foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína.

O centro de crianças, localizado no bairro do Bronx, funciona em um apartamento e recebe crianças de 8 meses a 12 anos. A dona do local, Grei Mendez, e um homem que alugava um quarto dela, Carlisto Acevedo Brito, foram acusados por conspiração e assassinato.

Droga e prensa confiscadas

Após inspenção no lugar, a polícia encontrou um quilo de fentanil armazenado em cima de tapetes que as crianças do local utilizavam para descansar. Uma prensa para drogas também foi encontrada e confiscada no quarto alugado por Carlisto.

A defesa de Grei diz que ela ficou desesperada ao encontrar as crianças doentes, e falou com o marido por 10 segundos antes de acionar a polícia para a ocorrência.

Onda de overdose nos EUA

Durante um discurso para tratar de outros assuntos, o prefeito de Nova York, Eric Adams, falou sobre o ocorrido.

“Nós simplesmente nos tornamos tão confusos como sociedade. Precisamos nos recompor”, disse ele. “Não sei o que há de errado conosco. Tínhamos fentanil em uma local para crianças.”, disse o político.

Segundo estudo recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), os Estados Unidos testemunharam uma marca assustadora neste ano: pela primeira vez, 100 mil pessoas morreram de overdose no país em um único ano, uma média de 300 por dia. Dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil.

