Homem sequestra as duas sobrinhas e mais um bebê no Marajó; PC investiga o caso

A Polícia Civil investiga o caso de um homem que, supostamente, sequestrou as duas sobrinhas e mais um bebê de quatro meses de idade, no começo da tarde de terça-feira (19), na localidade de São Sebastião da Viçosa, região rural do município de Chaves, no Marajó. Até o fechamento desta edição, o suspeito não havia sido preso e nem as vítimas resgatadas.

VEJA MAIS

Conforme a divulgação do Portal do Marajó, o sequestro das jovens teria sido motivado após familiares descobrirem que o suspeito, possivelmente, abusava sexualmente das duas sobrinhas, que são menores de idade. A criança que teria sido raptada seria filha de uma delas.

Ainda segundo as informações da imprensa local, o homem envia fotos aos familiares das vítimas, pelas redes sociais, encapuzado e com um facão em mãos. Ele, supostamente, alega amor a uma das vítimas.

O caso foi registrado na delegacia do município. Por nota, a PC comunicou que equipes da Superintendência Regional do Marajó Ocidental estão no local para apurar o caso.