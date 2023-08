SC: menina de 11 anos sequestrada na frente de casa é resgatada

Na madrugada da última quarta-feira, uma menina de 11 anos foi sequestrada por um grupo armado na frente de casa em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Ela foi resgatada na madrugada desta quinta-feira, 23, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, os criminosos foram identificados e o cativeiro onde ela estava foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, a garota e o pai estavam chegando em casa após voltarem de um jogo de futebol quando foram abordados por dois carros com cinco pessoas armadas.



Apenas a garota foi levada. As informações sobre a ação do grupo criminoso foram divulgadas pelo 9° Batalhão da Polícia Militar. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil vai divulgar, em coletiva de imprensa, detalhes do caso. Não foi informado se algum sequestrador foi detido.

O crime aconteceu no bairro Pio Correa, de acordo com a PM, por volta da 0h15. Durante as buscas, um dos veículos utilizados na ação foi encontrado abandonado e incendiado.