Polícia prende mais um suspeito de sequestrar e assassinar morador do Barreiro

Mark Baptista Gomes dos Santos foi preso na manhã desta terça-feira (8) pelos crimes de extorsão mediante sequestro e homicídio qualificado. O fato em questão ocorreu no dia 3 de março do ano passado, quando o jovem Ruan Alves Queiroz, de 18 anos, foi sequestrado em frente à sua residência, por volta de 19h, no bairro do Barreiro, na capital paraense. Em maio deste ano, a polícia prendeu outros dois suspeitos de envolvimento no caso. Eles foram identificados como Allan Dayvison Barros de Sousa e Luigi Rocha da Silva Barbosa.

Segundo a Polícia Civil, durante o tempo em que ocorreu o sequestro de Ruan, a mãe da vítima recebeu diversas ligações em que os sequestradores exigiam expressiva quantia em dinheiro para libertar o rapaz. Por não ter condições financeiras, a mãe do jovem não pagou o valor exigido.

Já no dia 4 de março de 2022, equipes da Seccional da Cidade Nova foram acionadas, através do Centro Integrado de Operações (Ciop), com informações de que havia um cadáver encontrado às margens do canal do Riacho Doce, por trás do conjunto Guajará, em Ananindeua. Após as primeiras diligências realizadas, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde a mãe da vítima o reconheceu, como sendo de seu filho.

“As investigações foram exitosas no sentido de identificar um dos autores do crime que foi preso na manhã de hoje. O investigado foi identificado como sequestrador e, posteriormente, por realizar as ligações para exigir dinheiro em troca da liberdade do jovem, além de ser apontado como executor do rapaz”, detalhou o delegado Luis Xavier​, titular da Delegacia de Homicídios.

Após os procedimentos legais, Mark Baptista foi encaminhado ao sistema penal e está à disposição da justiça. A Polícia Civil continua investigando a morte de Ruan na tentativa de identificar possíveis outros envolvidos.