TBT: Relembre tentativa de sequestrar Xuxa e Letícia Spiller que ocorreu no Rio de Janeiro

No dia 7 de agosto de 1991, uma quarta-feira, o Brasil conheceu o 'Caso Xuxa'. Na ocasião, a apresentadora Xuxa Meneghel e uma de suas assistentes de palco, a paquita Leticia Spiller, conhecida como Pituxa Pastel, sofreram uma tentativa de sequestro.

A apresentadora estava no auge do sucesso, com a sua sexta temporada, o "Xou da Xuxa", da TV Globo, que era gravado no Teatro Fênix, na Rua Lineu de Paula Machado.

No Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, dois PMs patrulhavam a Rua Lineu de Paula Machado, quando perceberam um Chevette com placa de São Paulo estacionado de forma irregular. Os ocupantes do veículo receberam os agentes com tiros. Um dos disparos atingiu no peito um policial, que morreu na hora, o outro ficou gravemente ferido.

Em fuga, o automóvel saiu em disparada, mas foi seguido por seguranças privados que, por acaso, passavam por ali dentro de um carro-forte e testemunharam tudo. Ocorreu uma troca de tiros intensa.

A perseguição se estendeu por cerca de um quilômetro, até a Rua Maria Angélica, onde os fugitivos pegaram a contra-mão e bateram de frente num outro carro. O motorista do Chevette acabou morto com uma bala na cabeça, e o indivíduo no carona, ficou ferido no pescoço por cacos de vidro, foi levado em estado grave para um hospital.

Na ambulância, de acordo com um tenente da PM, o criminoso confessou: "Ele disse que amava Letícia e que a levaria para São Paulo com a Russa".

Dentro do carro foi encontrado um mapa daquela área com o local do teatro assinalado. O automóvel havia sido transformado num "veículo de guerra", com duas escopetas embutidas na parte dianteira, as armas podiam ser acionadas pelos ocupantes apertando um botão no painel. Na parte de trás, mais quatro escopetas que também podiam ser disparadas por meio do mecanismo. Foram achadas ainda oito granadas de mão e duas bombas dentro do carro.

Os suspeitos eram os irmãos Alberto e Douglas Loricchio, de 18 e 21 anos. Estudantes e técnicos em eletrônica, eles saíram de casa, em São Paulo, dizendo que iam procurar emprego no Rio. Estavam hospedados no Hotel Praia Leme, a poucos metros do prédio onde Letícia morava.