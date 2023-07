No Limite: Paula relata ter sido sequestrada e estuprada: ‘Me jogaram na área de lixo’

O episódio de ‘No Limite Amazônia’ desta quinta-feira (27), comoveu espectadores e internautas com o relato de Paulinha Vecchi. Durante uma conversa, a assistente social revelou ter tatuado uma onça no braço após sofrer um episódio de sequestro, estupro e agressão.

VEJA MAIS

“Estava no ponto de ônibus, até que passou um carro com dois caras. Eles me levaram para um galpão e botaram um pano na minha cara que eu não sabia o que era. Mas desmaiei. Quando acordei eu tava pelada sendo estuprada várias vezes. E fiquei lá por 8 horas no cativeiro”, revelou a participante.

Após o sequestro, Paulinha contou ter ficado 8 horas no ambiente e apanhado tanto, que os criminosos acharam que ela estivesse morta. “Não tinha mais força para resistir e fiquei lá jogada. Acharam que eu tinha morrido e me enrolaram num pano. Me jogaram num lixão”, completou.

Ela foi salva por um casal que estava passando e notou algo estranho, mas a situação piorou quando foi levada para a delegacia. “Passou um casal e viram que tinha algo se mexendo. E quando achei que ia melhorar, piorou porque me levaram para delegacia e o delegado perguntou com que roupa eu estava. Não me considero uma vítima, me considero uma sobrevivente de um estupro. Por isso tatuei uma onça que é um animal forte que sozinha resolve as coisas”, finalizou.

Nas redes sociais, internautas têm elogiado a resiliência e força da assistente social diante do episódio.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Ana Carolina Gomes)