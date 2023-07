No Limite Amazônia: eliminação, repescagem e desistência; saiba tudo do reality

O quarto programa do No Limite Amazônia, exibido nesta quinta-feira (27), foi de reviravolta. Em portal duplo, duas pessoas foram eliminadas: time Urucum decidiu tirar Paulo Vilhena e Jenipapo, Dedé. Mas a surpresa não parou por ai e ambos ainda puderam voltar ao jogo para mais uma rodada. Veja como foi a eliminação e as surpresas do reality.

Eliminação Urucum

Durante a votação de hoje, exibido na TV Globo, as meninas do time Urucum cumpriram o combinado e votaram em Fulý. Ele foi o mais votado, mas Paulo Vilhena tinha o Ídolo da Imunidade em mãos e decidiu dar para o carioca. Sendo assim, Paulo foi eliminado por um único voto, o do próprio Fulý. "Meu sonho está em casa, com a minha mulher e minha filha vindo para esse mundo. O sonho dele é esse aqui", disse ele, se oferecendo para a eliminação.

Eliminação Jenipapo

A programação seguiu com a eliminação do time Jenipapo. Amanda recebeu um voto de vingança deixado pela jogadora Simoni, eliminada na semana passada. Mas a pressão nem foi sentida, já que a maioria dos votos iria para Dedé, sendo eliminado pela Jenipapo. "Quero agradecer pela oportunidade e inclusão. Espero abrir uma nova porta", disse Dedé.

SURPRESA DO NO LIMITE AMAZÔNIA

Ambos os eliminados receberam um pergaminho informando que teriam mais uma chance no jogo. De volta ao portal, o apresentador disse: “Paulo e Dedé. O jogo não acabou. A partir desse momento vocês vão para o Ocurïde, lugar de espera. Para merecer essa chance, vocês vão ter uma missão. Vocês querem essa oportunidade?”, perguntou Fernando Fernandes, ao encontrar Dedé e Paulo Vilhena.

Dedé respondeu prontamente que sim, mas Paulo Vilhena não aceitou e deixou a competição. O apresentador, então, deu um aviso: “O Paulo abriu mão dessa oportunidade e quem vai ocupar o seu lugar é a última eliminada, a Simoni. Aqui é reviravolta atrás de reviravolta”.