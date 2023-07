No Limite Amazônia: reviravolta, resistência e portal duplo marcam episódio de hoje (27/07)

O episódio desta quinta-feira (27), de No Limite Amazônia, foi marcado por reviravoltas. Uma delas foi que Simoni, última participante eliminada do reality, deixou uma punição que pode mudar o rumo da votação. A escolhida foi a Amanda, do time Jenipapo. "Amanda, seja uma mulher de princípios e lealdade. Fica a dica. Você recebeu um voto vingança", dizia o bilhete.

E a discussão rolou solta no time Jenipapo. Euclides disparou: "Fez besteira no final e eu falei tanto para ela não fazer aquilo. Cabeça erguida, é um jogo".

VEJA MAIS

Como foi a prova de imunidade?

A prova da imunidade de hoje (27) foi de resistência com dois vencedores. Os participantes tiveram que se pedurar por mais tempo. Os participantes precisaram subir em uma escada no rio e se equilibrarem o maior tempo possível. Ao comando do apresentador, o desafio ficava ainda mais intenso. Amanda foi a primeira a deixar a prova. Ela não conseguiu subir na escada. Em seguida, Fulý caiu. Paulinha também se jogou na água e Marcus foi estratégico: "Eu vou vazar, hoje eu não preciso dessa imunidade porque eu tenho uma". Claudio também desistiu e Greici se jogou com um grito de guerra: "Urucum!". Paulo Vilhena também desistiu e Dedé e Raiana foram logo atrás.

Carol conquistou o Colar da Imunidade pela equipe Urucum e o jogo ficou entre Guilherme e Euclides, que combinaram de contar até três e pularem juntos, mas Guilherme não cumpriu e ganhou o Colar da Imunidade pela equipe Jenipapo e o Privilégio.