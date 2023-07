No Limite Amazônia: Claudio Heinrich troca de equipe em reality, mas é visto em praia no Rio; fotos

O 'No Limite Amazônia' ainda está com as gravações ocorrendo, porém, alguns episódios também já foram gravados. Nesta terça-feira (25), as três primeiras eliminadas (Monica Carvalho, Pipa e Simoni) tiveram que escolher dois participantes para serem expulsas dos seus grupos. Jenipapo votou em Carol Nakamura e Urucum escolheu Claudio Heinrich.

O ator caiu no choro achando que de fato deveria sair do reality, mas descobriu em seguida que estava imune. Porém, Claudio Heinrich já deixou o programa, mas o público ainda não sabe quando isso ocorreu.

O ator foi visto na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste final de semana, curtindo com a família.

Em No Limite Amazônia, Cláudio Heinrich aproveita praia carioca (Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews)