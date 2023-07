No Limite Amazônia: ator Claudio Heinrich retorna para a Globo em disputa de reality

O ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu Claudio Heinrich, 50 anos, faz partedo grupo dos famosos do 'No Limite Amazônia'. Ele disputa o prêmio de R$ 500 mil, que tem como desafio um ambiente totalmente novo.

O programa começa no próximo dia 18, com uma disputa inicial com divisão de grupos.

Claudio é casado e tem um filho de 7 anos. Começou na televisão aos 15 anos como paquito no ‘Xou da Xuxa’ e atuou em novelas como ‘Malhação’, ‘Era Uma vez’, ‘Pecado Capital’, ‘Uga Uga’ e ‘Coração de Estudante’. Também apresentou o programa ‘Globo Ecologia’.

Para ele, participar do ‘No Limite - Amazônia’ é uma oportunidade de matar a saudade dos fãs, de ser conhecido pelo público jovem e de enfrentar um novo desafio. Sua maior dificuldade será ficar longe da família e se manter sereno diante das adversidades. Fazer alianças e eliminar os competidores mais fortes estão em seus planos. Como pontos fracos, Claudio cita o seu jeito exigente consigo mesmo e com os outros. Com o prêmio, deseja investir no filho e em sua própria carreira