No Limite Amazônia: ex-dançarina do Domingão, Carol Nakamura está em reality

A atriz Carol Nakamura, 40 anos, foi confirmada no 'No Limite Amazônia'. Natural do Rio de Janeiro, ela faz parte do elenco de famosos desta edição. Ao todo serão quatro artista na disputa.

Sempre envolvida com as artes, Nakamura foi bailarina, assistente de palco e apresentadora no ‘Domingão do Faustão’, além de ter atuado na novela ‘Sol Nascente’ e interpretado papéis no teatro e no cinema. Embora aprecie o contato com os animais e com o meio ambiente, a participante acredita que em ‘No Limite - Amazônia’ será tudo diferente. A distância da família e de seus 17 cachorros, a falta de conforto e de cuidados pessoais serão desafiadores para ela.

VEJA MAIS

Antenada ao zodíaco, Nakamura prevê ainda que a convivência com certos signos pode ser mais complicada. Dentre seus pontos fortes, destaca seu preparo físico e equilíbrio, por conta da dança. Por outro lado, sabe que tem mania de se meter onde não é chamada, e isso pode a prejudicar. Com o prêmio de meio milhão de reais, a artista quer concluir a obra da sua casa, construir uma área para seus cachorros e investir na carreira.