No Limite Amazônia: ator Paulinho Vilhena é confirmado em reality

Buscando o prêmio máximo de R$ 500 mil do 'No Limite Amazônia', Paulinho Vilhena se junta ao time de famosos do reality. Serão 15 participantes nesta edição, que além de ter um novo local, também terá quatro famosos no elenco.

Aos 44 anos, o ator, nasceu na cidade de Santos, mas vive hoje em São Paulo. Estreou na televisão em 1998, no seriado ‘Sandy & Júnior’, foi repórter do ‘Vídeo Show’ e atuou em diversas novelas e atrações da TV Globo, como ’Coração de Estudante’, ‘Celebridade’, ‘Paraíso Tropical’, ‘Morde & Assopra’, ‘Império’, ‘Pega Pega’ e ‘O Sétimo Guardião’.

VEJA MAIS

Graças ao incentivo da esposa, grávida de 8 meses, o ator aceitou participar do ‘No Limite Amazônia’. Seu maior desafio será ficar longe da família e se manter sereno diante das adversidades. Revela que sua estratégia é atuar em equipe, dividir responsabilidades e tentar criar uma rotina para o grupo. Como pontos fortes, destaca a sua resiliência, tranquilidade e preparação física. Gosta de comer bem, ter conforto e de pessoas que ajudam com afazeres. Com o prêmio, quer comprar um veleiro e curtir com a família e amigos.