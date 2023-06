‘No Limite - Amazônia’ terá pela primeira vez a mistura de participantes anônimos com celebridades

No coração da maior floresta tropical do planeta, um desafio ainda mais extremo em uma temporada radicalmente diferente: novo cenário, novas dinâmicas, novas histórias e novos participantes.

Agora os famosos estarão bem misturados com os anônimos. O ‘No Limite - Amazônia’ terá pela primeira vez na história do reality essa junção de participantes. Ao longo da edição, os competidores encaram desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. Dessa vez, o jogo começa com 15 participantes divididos em duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

“Não teremos só anônimos, alguns dos participantes são famosos. Acho que essa mistura vai trazer belas reviravoltas, porque na verdade a fama não ajuda em nada na floresta (risos), mas é algo bom para o jogo. E pode ter certeza de que eu não vou dar moleza pra famoso, não. Aqui todo mundo é igual, todo mundo sente fome, dor, frio e passa perrengue”, comenta Fernando.

Eles precisam driblar não só as condições extremas de temperatura e umidade, além de insetos e animais silvestres da região, mas também conquistar aliados e montar estratégias de jogo social para permanecer até a final. E para levar o prêmio e o título de campeão para casa vale tudo: desde jogar com o coração e ser você mesmo até criar um personagem, manipular ou trair seus maiores parceiros.

Nessa temporada, dinâmicas inéditas e reviravoltas surpreendentes prometem balançar as estruturas das equipes e complicar ainda mais a convivência.

Antes da estreia, no dia 13 de julho, após ‘Terra e Paixão’, vai ao ar uma edição especial que dá início ao ‘No Limite – Amazônia’. O programa explora a nova locação e mostra os bastidores da chegada do Fernando, dando o clima de todas as novidades e o que está por vir na nova temporada.

A previsão de estreia do reality é para 18 de julho, exibido sempre às terças e quintas, após ‘Terra e Paixão’. ‘No Limite - Amazônia’ também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h. O programa tem apresentação de Fernando Fernandes, direção geral de Rodrigo Giannetto, com direção de Vivian Alano e Padu Estevão. O reality é licenciado e produzido pela Endemol Shine Brasil.