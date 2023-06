Conheça o Ovo Pidan, um prato da culinária chinesa que divide opiniões quanto à aparência e sabor

Há quem diga que se trata de uma iguaria saborosa e única. Outros, intitulam o prato como um dos “mais asquerosos e ruins” do mundo (segundo pesquisas gastronômicas). Nativo da culinária chinesa, o Ovo Pidan, conhecido como ovo milenar ou ovo centenário, é um prato que traduz a cultura do povo chinês, sendo adaptado para diversos gostos e conceitos.

E o prato excêntrico é fácil de ser identificado: a clara fica com uma textura gelatinosa e com uma cor que vai de dourada a marrom. A gema, em tons de verde acinzentado e com um aspecto macio de cheiro forte e sabor intenso. Alguns lembram enxofre.

Não se sabe ao certo como o prato foi criado, mas uma lenda local diz que é da época da Dinastia Ming (última dinastia na China), quando um ovo foi descoberto dentro de uma argamassa, onde um homem desconhecido, que se escondia na área, experimentou e gostou. Outra convicção é de que a receita é o resultado de experiências para descobrir um método de conservação de ovos.

Com base nisso, o modo de preparo segue as crenças locais. São utilizados ovos de pata, galinha ou gansa, que são enterrados em uma mistura de argila, cinzas, sal, cal e amido de arroz, por um tempo que vão de semanas e até anos, dependendo do método de preparo.

Mas, afinal, qual o sabor do Ovo Pidan?

Apesar da aparência nada convidativa para alguns, a clara não possui sabor ou, quando tem, se assemelha ao gosto da clara de um ovo cozido. Já a gema lembra um sabor forte de queijo.

No programa No Limite, transmitido pela Rede Globo, conhecido por algumas provas de alimentos nada convencionais - como o consumo de insetos vivos, por exemplo - um dos episódios teve como desafio o consumo do Ovo Pidan, onde participantes não pareceram apreciar tanto. Alguns, inclusive, falaram que tinha gosto de terra e minhocas.

