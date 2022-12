Paulo Vieira inicia gravação de programa na Ilha do Marajó e come turu: ‘Virou no limite’

O humorista Paulo Vieira, que comanda o programa “Avisa lá que eu vou”, da GNT, desembarcou em Belém, no Pará, no domingo (18), para gravação de mais uma temporada da atração televisiva.

VEJA MAIS

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Paulo mostrou que um dos destinos escolhidos para escutar as histórias dos moradores e suas peculiaridades foi a Ilha do Marajó.

Na sequência da postagem, o comediante chegou a compartilhar um dos “perrengues” vivenciados dentro de um barco enquanto se locomovia para a ilha. A chuva, que caiu no último domingo, fez com que a maré ficasse mais agitada, consequentemente, balançando o transporte marítimo.

“Super tranquilizou”, ironizou Paulo Vieira.

Na tarde desta segunda-feira (19), Paulo compartilhou com os seguidores do Twitter que teve um “almoço amazônico” com direito a provar turu e explicou do que tratava-se. “Do nada esse programa virou no limite”, brincou.