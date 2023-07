No Limite Amazônia: Paulinho Vilhena e Carol Nakamura são primeiros famosos anunciados

Nesta terça-feira (4), o ‘No Limite Amazônia’ liberou o nome dos participantes do reality no intervalo na novela 'Vai Na Fé'. Paulinho Vilhena e Carol Nakamura foram os primeiros famosos anunciados.

Os anônimos são: Marcus Vínicius, Simoni, Guilherme, Paula e Amanda.

Além do local ser uma grande novidade, outra surpresa é a presença de quatro famosos na disputa pelo prêmio.

Com um elenco de 15 membros, eles vão se dividir em duas equipes, que levam nomes de frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum. Eles terão como desafios a busca de comida, itens básicos de sobrevivência e imunidade para escapar do portal de eliminação.

Como o programa é de sobrevivência e já está inteiramente gravado, o público não participa das eliminações, que ocorre semanalmente. O grupo que perder a prova de imunidade deverá votar entre si e escolher um deles para deixar a competição.

O programa começa dia 18 de julho, terça-feira.

Porém o vencedor da edição, é escolhido pelo público. Dois participantes chegam até a final e disputam a preferência da audiência. O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.