'No Limite Amazônia' libera silhueta de participantes e web especula com nomes de cantores e ex-BBBs

Com uma lista com quatro famosos e onze anônimos, as silhuetas dos participantes do ‘No Limite Amazônia’ foram liberadas na web. Assim como ocorreu com o BBB 23, com as partes dos corpos postadas antes do reality começar, neste programa liberaram o ‘físico’ dos participantes.

O ‘No Limite Amazônia’ começa este mês.

VEJA MAIS

As especulações foram as diversas, mas os ex-BBBs seguem disparados, com nomes de Bianca Andrade, Ricardo Alface, Domitila Barros, Caio Afiune e Ayrton Lima. Mas o nome de Paulinho Vilhena e Carol Nakamura também seguem em alta. E tem a galera da música, com Felipe Dylon, a cantora Liniker e Lucas Arcanjo, que faz dupla com Orelha.

"Gente, não sou eu não", comentou Lucas, no Twitter.

Os 15 participantes estarão divididos em duas equipes, chamadas Jenipapo e Urucum.

Com estreia marcada para o próximo dia 18, mas no dia 13 de julho, após Terra e Paixão, vai ao ar uma edição especial que dá início ao ‘No Limite – Amazônia’.

“Nessa temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios”, disse o apresentador Fernando Fernandes.