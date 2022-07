Charles é o campeão do 'No Limite' 2022 com 51,42% de votos

Charles venceu a final do 'No Limite' 2022, nesta quinta-feira (7). Com 51,42% dos votos, o campeão conquistou o público e levou para a casa o prêmio de R$ 500 mil. Os outros finalistas, Ipojucan e Lucas ficaram, respectivamente, o segundo e terceiro lugar.

"Dever cumprido, entrei nesse jogo para ganhar. Jogar significa o que eu fiz!", afirmou o campeão da edição deste ano.

O final do reality show teve emoção e provas desafiadoras. Logo na primeira eliminatória, os participantes precisaram ter equilíbrio e calma para equilibrar bolas e plataformas, umas em cima das outras. Na segunda prova, Victor foi eliminado.