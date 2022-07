'No Limite' revela vencedor na noite de hoje, 07

Foram 10 semanas de competição, mais de 40 provas, incontáveis perrengues e muito, muito sangue nos olhos. Dos 24 participantes que

desembarcaram na Praia Brava, apenas cinco conseguiram chegar à tão cobiçada final. Chales, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor formam o “top 5” do ‘No Limite 2022’. Agora, está nas mãos do público. Hoje, 7, Fernando Fernandes comanda, ao vivo, o programa que decide o grande campeão desta temporada.

E para os fãs que acreditam conseguir competir em um lugar selvagem, sem conforto, e encarar disputar acirradas e desafios extremos, as inscrições para a temporada de 2023 já estão abertas. Para os corajosos que desejam se inscrever e participar do desafio da sobrevivência, basta acessar www.gshow.com/nolimite.

A última representante feminina foi eliminada na terça-feira e o ‘No Limite’ chega à sua final com um grupo 100% masculino. Mas durante

toda temporada de 2022 os desafiantes do reality se destacaram também pela sua diversidade, com homens e mulheres das cinco regiões do país, diferentes origens, etnias e orientações sexuais. “Um grande acerto nosso foi esse elenco, que representou bem o que a gente queria. Pessoas distintas, com personalidades fortes, vindas de origens diferentes. Isso fez com que o programa tivesse atritos, mas tudo dentro das regras do jogo. Foi uma galera que rendeu muito e a gente está muito feliz com esse elenco que escolhemos”, ressalta LP Simonetti, diretor artístico.

Charles, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor, os finalistas da edição, se reencontram com os ex-participantes e o público participa da grande decisão.

Para Charles, chegar até a final significa que seu jogo deu certo. “Posso dormir tranquilo. Me esforcei para manter relações sociais

saudáveis até o fim, independente das definições do grupo. Me entreguei 100% nas provas e nas tarefas do acampamento”.

Clécio fez avaliação parecida. “A sensação de que a estratégia adotada foi acertada e exitosa. Que cada perrengue enfrentado, cada prova vencida, cada portal de eliminação encarado valeu muito a pena”. “Em tudo que fiz na vida, sempre dei o meu máximo, nunca existiu meio termo quando o assunto era alcançar meus objetivos. Chegar à final deste programa é mais uma confirmação de que, por mais difícil que sempre tenha sido, minha persistência me traz resultados”, afirma Ipojucan.

Lucas, por sua vez, disse estar realizado. “É uma loucura! Eu me sinto muito realizado de olhar para trás e ver tudo que eu consegui conquistar e superar nessa disputa. Por mais difícil que seja participar do ‘No Limite’, um pensamento que sempre me acompanha quando estou diante de um grande desafio é: “Tudo é possível para quem tenta”.

E para Victor: Chegar à final do ‘No Limite’ significa realizar um sonho “e mais um pouco”. “No início do jogo, eu morria de medo de sair rápido e não viver tudo que queria. Mas dei o meu melhor, tanto nas provas quanto no estratégico, e assim consegui chegar até o fim”.