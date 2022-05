Saiba quem é Janaron Uhãy, tatuador indígena do No Limite

Na última terça-feira (26), o Brasil conheceu os 24 participantes que estão na nova temporada do No Limite, reality de aventura que estreia nesta terça-feira (03/05), na TV Globo. Entre os anunciados, Janaron Uhãy, um indígena de 27 anos, já começou a se destacar e ganhar a torcida do público.

Quem é Janaron Uhãy?

Janaron Uhãy é um indígena do povo Pataxó, de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. O participante trabalha como monitor pesqueiro e tatuador, e usa seu Instagram para postar seus trabalhos artísticos, que além de tatuagens, incluem diferentes perfurações com espinho e pintura corporal, confira:

Segundo o indígena, o gosto pela pintura surgiu ainda na infância, quando fez o seu primeiro traço. "Não parei mais e me apaixonei pela tatuagem", disse ele sobre o trabalho. Para ganhar o reality, o monitor pretende usar sua força e habilidade, além do seu nível 10 de liderança. "Eu não perco esse contato com a terra, com a natureza. Estou sempre com o pé no chão. Nada me abala”.

