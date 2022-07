No Limite: Andréa Nascimento é a 19ª participante eliminada no reality

A alagoana Andréa Nascimento, de 31 anos, foi a eliminada desta terça-feira (05/07), do “No Limite”. Novamente o portal foi bem difícil, isso porque o principal alvo da rodada - Clécio - ganhou a imunidade do dia, pela segunda semana consecutiva.

O apresentador Fernando Fernandes deu as orientações do portal. Por questões de afinidade, os meninos optaram por tirar a Andrea. A alagoana deixa a disputa por R$ 500 mil e mais um automóvel.

Esta é uma das últimas semanas do reality. Andrea vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (10), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Pedro Castro do "Andréa Nascimento"?

Andréa Nascimento tem 31 anos e é administradora. É jogadora de basquete desde os 11. A alagoana contribuiu muito para o bom desempenho da Tribo Sol. "Se eu pudesse resumir o que é viver isso aqui seria superação", disse.