No Limite: Pedro Castro é o 17º eliminado do programa

Pedro Castro, de 32 anos, foi o eliminado desta terça-feira (28/06), do “No Limite”. A decisão foi quase 100% entre os participantes. Isso porque o zootecnista se excedeu - em fala e atitudes - durante discussão com outra ex-participante Ninha Santiago. A forma foi interpretada como "arrogante' e "sem necessidade" pelos jogadores. O Paranaense de Londrina foi o mais votado e deixa a disputa por R$ 500 mil e mais um automóvel.

O apresentador Fernando Fernandes deu as orientações do portal e anunciou a saída de Pedro. "O mais dificil foi conviver com as pessoas. É um mix de emoção. Misto de chorar, querer ir pra casa e ficar. Valeu muito a pena viver tudo isso aqui", disse o zootecnista, 17ª eliminado do reality.

Esta é nona semana de exibição do reality. Pedro vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (03), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Pedro Castro do "No Limite"?

Pedro Castro tem 32 anos e é zootecnista. Na entrevista para o jogo, o participante contou que é estrategista e destacau que foi escoteiro, dos 12 aos 22 anos.