No Limite: Ninha Santiago é a 16ª eliminada do programa

Mesmo que a tribo estrela seja única, no “No Limite”, há uma divisão ainda pela formação original das Tribos Sol e Lua. As meninas – Flávia, Ninha e Andrea - até que tentaram criar novas conexões, mas por afinidade eram as mais cotadas para a eliminação desta quinta-feira (23). Dessa vez, não deu para Ninha Santiago, de 33 anos.

O apresentador Fernando Fernandes deu as orientações do portal. A Pernambucana deixa a disputa pelo prêmio máximo que é de R$500 mil, mais um automóvel e foi a 16ª eliminada do reality.

Esta é oitava semana de exibição do reality. Ninha e o Janaron Uhãy vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (26), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Ninha do "No Limite"?

Pernambucana da cidade de Ipojuca, Ninha Santiago tem 33 anos e é fotógrafa subaquática. Sobre a convivência em grupo, ela, que tem oito irmãos, afirma: “Sei fazer amigos muito fácil, mas também me arreto facinho”. Dentre suas habilidades, ela garante que é competitiva.