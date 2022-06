No Limite: provocações e provas individuais marcam episódio de hoje (23/06)

A disputa do “No Limite” desta quinta-feira (23) foi animadora. Nove participantes da tribo "Estrela" tiveram que ser rápidos para enfrentar duas provas, uma por privilégio e outra por imunidade. A disputa foi realizada na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Veja como foi:

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (23/06):

1ª Prova – Privilégio

A prova por privilégio foi dividida em etapas. Individualmente, os jogadores tiveram que desenrolar uma corda, atravessar uma ponte de madeira e montar um quebra-cabeça. O zootecnista Pedro foi mais rápido e levou a prova. Como regalia, ele comeu sozinho bolo de cenoura com chocolate, acompanhado de um copo suco de laranja, na frente dos demais participantes. A provocação foi grande.

2ª Prova – Imunidade

A prova por imunidade exigiu habilidade motora, atenção e resistência. Os jogadores tiveram ficar girando uma bolinha em um aro. Os participantes brigaram pelo benefício de garantir mais uma semana no acampamento.

Veja a ordem de eliminação: