No Limite: Por maioria dos votos, Janaron Uhãy é eliminado do reality

A votação do No Limite, desta terça-feira (21/06), exigiu estratégia e jogo de aliança. Isso porque os participantes iniciaram uma segunda fase do programa, chamada de fusão, e passam a jogar individualmente pelo prêmio máximo que é de R$500 mil, mais um automóvel.

Os 10 participantes da Tribo Estrela chegaram com alguns nomes para indicação: Janaron, Ipojucan, Victor, Ninha e Pedro. Por maioria dos votos, Janaron deixa o reality. Estrategicamente, Jana era um dos jogadores mais fortes do reality, mas teve dificuldade na socialização.

Fernando Fernandes deu as orientações do portal e validou o baiano Janaron Uhãy, de 27 anos, como 15ª eliminado do reality.

Esta é oitava semana de exibição do reality. Janaron Uhãy vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (26), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Janaron Uhãy?

Janaron Uhãy é um indígena do povo Pataxó, de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. O participante trabalha como monitor pesqueiro e tatuador, e usa seu Instagram para postar seus trabalhos artísticos, que além de tatuagens, incluem diferentes perfurações com espinho e pintura corporal