No Limite: participantes trocam tribos, comem insetos e decidem quem sai hoje (14/06)

O episódio, desta terça-feira (14), foi emocionante no reality 'No Limite'. Logo no início do programa dois participantes da Tribo Sol tiveram que trocar de acampamento. Os escolhidos foram Clécio e Lucas. Além disso, foi exibido um dos momentos mais aguardados que é a prova da comida com insumos vivos, crus e exóticos. A disputa aconteceu na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (14/06):

1ª Prova – Privilégio

A prova por privilégio exigiu agilidade, trabalho em equipe e raciocínio lógico. Os participantes tiveram que nadar, arrastar uma estrutura de madeira e montar um quebra-cabeço. Com a vinda de Clécio e Lucas, a Tribo Lua está mais forte e conseguiu levar a disputa. Com isso, retornou ao acampamento com alimentos, entre eles: macaxeira, legumes e carnes.

2ª Prova – Imunidade

A prova por imunidade foi de tirar o fôlego. Os 12 participantes tiveram que comer larvas, minhoca, ovo podre, língua e cérebro de bode e intestino de galinha. Tribo Lua levou a melhor e venceu a prova da comida, que garantiu imunidade. Veja como foi:

Ipojucan e Ninha - Larvas de laranja e lingua de bode - Vitória do Ipojucan

Charles e Andréa - Minhoca e cérebro de bode - Vitória do Charles

Clécio e Flávia: Língua de bode e ovos de 100 dias - Vitória da Flávia

Rodrigo e Victor: Cérebro de bode e intestino de galinha - Vitória do Victor

