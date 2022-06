No Limite: Matheus Pires é o 12ª integrante eliminado do reality

A votação do No Limite, desta quinta-feira (09/06), foi difícil. Isso porque a Tribo Lua - mais uma vez - teve que escolher que sai da disputa. Pedro e Matheus Pires eram os mais ameaçados, por migrarem de outra tribo. Por maioria dos votos, o diretor pedagogo, Matheus Pires foi eliminado do jogo e deixou a disputa por R$ 500 mil após cinco indicações.

A trajetória de Matheus foi boa no reality. Era considerado um dos protagonistas por criar um personagem totalmente diferente do que é na vida real. O zootecnista, Pedro Castro, conseguiu firmar uma aliança na intenção de atrair mais pessoas para as jagadas, quando houver a fusão das tribos. Matheus usou outra estratégia que foi apontar um parceiro de jogo, Ipojucan, o qual os demais participantes já tinham tido problemas nos episódios anterios. Pelo portal, Matheus foi o 12ª eliminado do No Limite.

VEJA MAIS

Esta é sexta semana de exibição do reality. Bruna Negreska e Matheus Pires vão participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (12), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Matheus Pires?

Matheus Pires é carioca e tem 30 anos. Foi o 12º eliminado do 'No Limite'. Fora do reality é diretor pedagógico. Pires revelou que pessoas que falam muito lhe tiram do sério. O ex-participante é adepto aos procedimentos estéticos. “Tudo meu tem nota fiscal: meu cabelo, meu peito, meu bumbum”.O jovem, entrega o que seu marido diz: “ele fala que sou manipulador”.