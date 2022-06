No Limite: intriga, resistência e estratégia mobilizam tribos; veja quem levou a melhor hoje (09/06)

O programa ‘No Limite’, desta quinta-feira (09), levantou novas alianças, intrigas e estratégias entre os participantes das tribos Sol e Lua. Os quatro integrantes que trocaram de acampamentos ainda estão se adaptando as novas rotinas e colegas de disputas. Pedro e Matheus Pires estão se sentindo mais à vontade nas provas e contribuindo para a Tribo Lua. Por outro lado, Janaron e o Rodrigo precisam de mais entrosamento para alinhar as disputas. Veja o que rolou no reality que acontece na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (09/06):

1ª Prova – Privilégio

A disputa por privilégio exigiu força e estratégia. Os participantes tiveram que rastejar, cerca de 50 metros, e montar um quebra cabeça. A Tribo Lua levou o melhor e foi mais organizada estrategicamente. Com isso, retornou ao acampamento com alimentos, entre eles: pão, queijo, manteiga e presunto.

2ª Prova – Imunidade

A prova por imunidade foi de resistência. Os participantes tiveram que se equilibrar em uma pequena estrutura de madeira. Ao comando do apresentador Fernando Fernandes, os integrantes desciam para uma pavilhão menor. A disputa foi decidida um a um. A medida que um participante desistia, a tribo adversária ganhava um ponto. Rodrigo, da tribo sol, venceu a disputa contra o Victor da Tribo Lua, resistindo mais de 4 horas de equilíbrio.