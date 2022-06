No Limite: Bruna Negreska é a 11ª integrante a deixar o reality

A votação do No Limite foi difícil nesta terça-feira (07/06). Isso porque o jogo afunilou e os amigos da Tribo Lua tiveram que votar entre sí. Pedro e Matheus Pires, ambos vindos da Tribo Sol, estavam imunes. Bruna e Charles foram os mais votados. A personal trainer, Bruna Negreska, deixou a disputa por R$ 500 mil após cinco indicações.

A educadora física chegou a ser indicada em outros portais, mas foi resgatada quando empatou com outra integrante do game. Dessa vez, a personal trainer precisou deixar pela maioria dos votos e é a 11ª eliminada do No Limite. As disputas seguem na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Bruna disse que superou os medos, do mar e das serpentes, constantes no acampamento. “Dormi ao relento, no chão, pouca comida. Com certeza isso aqui fez uma Bruna mais forte para o mundo que está por vir”.

Esta é sexta semana de exibição do reality. Bruna Negreska vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (12), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Bruna Negreska do No Limite?

A décima primeira eliminada do No Limite foi a Paulistana (SP) Bruna Negreska, de 32 anos. A ex-participante é formada em graduação em Educação Física e atleta de handebol por 15 anos e atualmente trabalha como personal trainer.