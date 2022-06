No Limite: tribos passaram por provas de equilíbrio e estratégia; sol leva a melhor hoje (02/06)

O episódio 10 do ‘No Limite’, exibido nesta quinta-feira (02), exigiu dos 15 integrantes força e equilíbrio. Além de corda bamba, os jogadores tiveram que ser rápidos para avançar nas fases propostas pelo apresentador Fernando Fernandes. Os desafios acontecem na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

VEJA MAIS

Confira os detalhes da ‘Prova do Privilégio’ e a ‘Prova da Imunidade’, No Limite, de hoje (02/06):

1ª Prova – Privilégio

Pedro, da equipe amarela, ficou de fora da disputa. A prova por privilégios exigiu das Tribos - Sol e Lua - uma dose de equilíbrio e agilidade para atravessar uma corda bamba e empilhar cubos. A Tribo Lua, foi mais habilidosa e conseguiu finalizar o trajeto em menos tempo, pela terceira semana consequitivas. Os participantes levaram grãos, carnes, frutas e legumes.

2ª Prova – Imunidade

A segunda prova, que valia a imunidade, foi dividida em fases. A Tribo Sol iniciou bem um desafio de se livrar de um caminho de cordas, mas se atrapalhou no momento de desatar nós e tranças. A equipe azul chegou a abrir vantagem, mas perdeu na montagem de uma pirâmide. Agora, os sete participantes vão ter que definir quem volta para casa.