No Limite: Vanderlei Ramiro é o nono eliminado do reality

As alinças foram formadas na Tribo Sol e elas ajudaram a eliminar Vanderlei Ramiro do ‘No Limite’, exibido nesta terça-feira (31). O paulita foi o nono eliminado e o mais votado do portal de hoje, com seis indicações. Essa é segunda semana consecutiva que a equipe amarela manda um integrante para casa. Além do psicólogo, Mateus e Ninha também foram votados.

A Tribo Sol ganhou a disputa por privilégio e perdou o jogo por imunidade no episódio 9. O jogo segue reality botanto dificuldade e provas elaboradas, na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura.

Essa é a quinta semana de exibição do game da Rede Globo. Vanderlei Ramiro vai participar de uma entrevista, ao vivo, no próximo domingo (05), com a apresentadora Ana Clara, no programa ‘No Limite – A Eliminação”, após o Fantástico.

Quem é Vanderlei Ramiro do No Limite?

O nono eliminado do No Limite, Vanderlei Ramiro, tem 30 anos. Fora do programa atua como professor de inglês e tem formação em psicologia. Dentro do jogo somou para aTribo Sol, mas não conseguiu sustentar alianças e foi o mais votado do dia. Em entrevista para o game, contou que praticava esportes e falou que a saudade seria a pior parte do desafio. “Ficar longe do meu filho vai ser bem difícil”.