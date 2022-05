No Limite: força, agilidade e resistência; tribo lua perde prova da imunidade e manda um para casa

As provas desta terça-feira (10), no No Limite, exigiram concentração, trabalho em equipe e resistência. A tribo lua iniciou a disputa liderando a prova privilégio, mas não conseguiu segurar o favoritismo no game seguinte. O apresentador Fernando Fernandes explicou a dinâmica das provas, que ocorreram na Praia do Coqueiral, em Flecheiras, no Ceará, também conhecida como Pedra Dura. Ao final do jogo, mais uma pessoa foi eliminada. Veja quem foi o mais votado.

1ª Prova – Privilégio

Dessa vez, a prova do privilégio foi um cabo de guerra. Além da resistência para atravessar três pontos orientados pela produção, ambas as tribos tinham que montar algumas peças para encerrar a disputa. Dessa vez, a tribo lua levou a melhor e garantiu alimentos – entre eles carne de porco – e cobertores.

2ª Prova – Imunidade

A disputa foi dividada em etapas. Os jogadores tiveram que cavar, passar por baixo de obstáculos, enfretar um túnel com cana de açúcar, quebrar um muro de tijolos, martelar pinos e acertar os alvos. Com força e garra, a tribo sol deu uma reviravolta e garantiu a imunidade da semana.

Eminimação 'No Limite' desta terça-feira (10/05)

No portal, Adriano, Camila e Guza foram os nomes indicados para a votação. Mesmo após articulações com s demais jogadores, o médico psiquiatra Adriano Gannam levou cinco voto e deixou a disputa por R$ 500 mil mais um Jeep Renegade 2022. O Adriano Gannam participar de um bate-papo, no próximo domingo (08), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.