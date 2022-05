No Limite: Com dor, Verônica Kreitchmann abre o coração e pede para ser eliminada do reality

A primeira eliminada da Tribo Sol, do No Limite, é a Verônica Kreitchmann. A gaúcha, de 28 anos, vinha sentindo dores e estava com o emocional abadado. Após a equipe perder a prova da imunidade a participante pediu para que os demais integrantes a tirassem da disputa. A segunda votação foi exibida nesta quinta-feira (05).

A tribo Sol chegou a vencer a prova que garantia privilégios, mas de virada, a equipe azul, da tribo lua, levou a melhor na segunda prova. Como consequência, o apresentador Fernando Fernandes explicou como iria funcionar a votação do game. Verônica Kreitchmann e o Mateus foram os mais votados. Por maioria das indicações, Verônica foi eliminada.

Dayane Sena e Verônica Kreitchmann vão participar de um bate-papo, no próximo domingo (08), durante o Fantástico, com a apresentadora Ana Clara.

Quem é a Verônica Kreitchmann do No Limite?

Verônica Kreitchmann, 28 anos, é natural de Porto Alegre (RS). Trabalha como corretora de imóveis e é também preparadora física. Professora de futebol, antes de entrar para o reality, confessou: “Sou de incentivar e sou carrasca”. Dentre as coisas que podem a tirar do sério, ela lista: cobranças, mentiras e gente preguiçosa. “Eu odeio perder. Quando eu perco, fico muito braba”, completa.